Разведка сообщает о скоплении танков боевиков в Донецке вблизи школ и домов (видео)

Об этом говорится в видео аэроразведки, которое опубликовано на странице полка в Facebook.

По данным разведки, одна из баз размещения танков в Донецке находится в Буденновском районе города на улице Прокофьева, 10.

На обнаруженной технике зафиксировано специальную маркировку, которая, по информации полка, используется "вражеской авиацией", а также БПЛА для различия "свой-чужой".

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Так, недалеко от детских учебных заведений, в частности СОШ №118 г. Донецк, и жилых домов, разведчики полка "Днепр-1" зафиксировали 18 танков, 1 БМП, 46 "Уралов" и 2 БТРа.

Как отмечается, полученные данные были переданы в штаб АТО и Генштаб.

Напомним, согласно подписанному 12 февраля в Минске комплексом мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе, предусмотрено "отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной не менее 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибра 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных комплексов "Точка" ("Точка-У"):

- Для украинских войск: от фактической линии столкновения;

- Для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения по Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.