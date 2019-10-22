Коломойский посоветовал Порошенко быть осторожнее в высказываниях

Бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал экс-президенту Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях.

"Петру Алексеевичу надо очень осторожно высказываться в адрес "1+1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет...", - заявил Коломойский в комментарии "Украинской правде".

"В конце 2014 года или где-то в начале 2015 года состоялся конкурс по продаже 25% акций "Винницаоблэнерго", которые еще тогда находились в фонде госимущества и, когда одна из наших компаний участвовала (в конкурсе - ред.) торговалась, то Порошенко лично мне возмущался, что "нафига ты пошел на этот конкурс поднял мне цену" и тому подобное. Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага и больше заплатить", - рассказал бизнесмен.

По его словам, Порошенко был крайне этим недоволен, находясь уже на посту президента.

"Поэтому когда он говорит, что не имеет к этому никакого отношения ... эта компания ("Энера Винница" - ред.) - это 100 процентов его дочернее предприятие, которое принадлежит "Винницаоблэнерго" или тем, же акционерам, которым принадлежит "Винницаоблэнерго". И он имеет прямое отношение к повышению тарифов", - подчеркнул Коломойский.

По его словам, в 2013-2014 гг. Порошенко, еще до того, как стал президентом, одолжил Константину Григоришину 50 миллионов долларов. А взамен он взял под залог акции "Винницаоблэнерго". Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через оффшоры.

Коломойский рассказал, что Григоришин с Порошенко до сих пор не рассчитался и кому сейчас принадлежат акции "Винницаоблэнерго" у бизнесмена не знают: "То ли Григоришину срок погашения задолженности продолжили, то Порошенку уже перешли в собственность".

Также Коломойский посоветовал Порошенко готовиться к гражданским судебным процессам, которые его ожидают.