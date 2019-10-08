Это всего лишь "дерганье": журналист высказал свое мнение о "формуле Штайнмайера"
Применение "формулы Штайнмайера", на которое де-факто согласилось украинское руководство для урегулирования ситуации на Донбассе, не является единственным способом закончить войну.
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Об этом известный журналист и блогер Сергей Иванов рассказал в интервью "Апострофу".
Так, по мнению Иванова, согласование Украиной "формулы Штайнмайера" - это всего лишь "дерганье", чтобы сдвинуть ситуацию с "мертвой точки".
Журналист также отметил, что на данный момент ситуацию на Донбассе нельзя каким-то образом изменить за счет внутренних резервов Украины - для этого политическому руководству страны потребуется поддержка партнеров, которые смогут повлиять на Россию с целью убрать войска с оккупированной территории и вернуть контроль над государственной границей в регионе.
"Прогресс - это не всегда хорошо. Неизлечимая болезнь тоже прогрессирует ... Я не уверен, что ситуация сдвинулась с "мертвой точки", это не движение, а дерганье, чтобы расшатать ситуацию. К сожалению, у нас пока нет энергии и ресурсов, чтобы двигаться в каком-либо направлении", - отметил он.