"Может быть полезной": президент ПА ОБСЕ выразил свое мнение насчет "формулы Штайнмайера"

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели считает, что конфликт на Донбассе не может быть урегулирован военными средствами.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявляет, что «формула Штайнмайера» может посодействовать в реализации Минских соглашений.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПА ОБСЕ.

В частности, Церетели, подчеркивая твердую позицию, которую Парламентская ассамблея отстаивала для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, выразил надежду, что последние предпринятые Украиной и Россией шаги обеспечат «дорожную карту» для реализации Минских соглашений.

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«Конфликт не может быть урегулирован военными средствами», - отметил Церетели.

При этом президент ПА ОБСЕ заявил, что единственный способ облегчить человеческие страдания на востоке Украины, особенно в условиях приближения зимы, заключается в том, чтобы следовать пошаговому подходу для урегулирования ситуации.

«Несмотря на необходимость в некоторых дополнительных разъяснениях и уточнениях, последние инициативы немецкого Федерального президента Франко Вальтера Штайнмайера могут быть полезными для обновления процесса с целью достижения прогресса в реализации Минских соглашений. Я рад, что на прошлой неделе члены Трехсторонней контактной группы в Минске утвердили конкретный текст для имплементации в украинское законодательство, как это было согласовано политическими советниками в «нормандском формате». Мы должны опираться на этот импульс», - отметил Церетели.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

Согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет у Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

Президент пояснил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предполагает признание Украиной аннексии Крыма и проведение местных выборов на Донбассе «под дулами пулеметов».

Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

6 октября в Киеве и многих других городах Украины прошли акции, участники которых выступали против реализации «формулы Штайнмайера».