Трамп ожидает извинений от демократов после заслушивания его телефонного разговора с Зеленским

Президент США настаивает, что у него был "безупречный звонок" с президентом Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что ожидает извинений от представителей Демократической партии США после обнародования стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Об этом Трамп сообщил в микроблоге Twitter.

Читайте такжеЗеленский: вчера уже пообщались с Трампом на официальном приеме, сегодня продолжим в рабочем режиме

"Извинятся ли демократы после ознакомления с тем, что было сказано во время телефонного разговора с украинским президентом? Они должны, безупречный звонок стал для них неожиданностью", - подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе Зеленского заявили, что в ходе телефонного разговора Трамп выразил уверенность, что новая украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.

Спикер Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента президента Трампа.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов США при покупке группы компаний Херсонской "нефтеперевалки", к которой было привлечено компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited , членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина готова передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были вовлечены в управление компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.