Конгрессмены требуют обнародовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Трамп отрицает нарушение во время разговора с украинским президентом, который состоялся 25 июля.

Конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки".

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"Согласно обвинениям СМИ, во время беседы Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена", - говорится в сообщении.

С требованием предоставить доступ к полной стенограмме беседы двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием в Белый дом обратилась и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгрессмен Марси Каптур.

"Сегодня пресса указывает, что жалоба, поданная представителем разведки в рамках защиты обличителей нарушений относительно возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Каптур.

Каптур присоединилась к требованиям раскрыть детали жалобы, а также обнародовать стенограмму беседы президентов и призвала "спикера и лидера меньшинства предпринять все действия, предусмотренные надзорными полномочиями Конгресса, чтобы получить соответствующие документы и необходимые показания и установить факты и обстоятельства".

Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. СМИ связали это с возможной беседой Трампа с Зеленским, состоявшейся 25 июля.

Трамп отверг обвинения, назвал эти сообщения прессы "ненастоящими новостями", которые отвлекают внимание от нарушений Байдена, а беседу с Зеленским - "замечательной и рабочей".

"СМИ ложных новостей и их партнер - Демократическая партия хотят держаться подальше от требований Джо Байдена, чтобы правительство Украины уволило прокурора, расследовавшего деятельность его сына, а то они не получат большие деньги, поэтому они сфабриковали историю обо мне и замечательной рабочей беседой с новым президентом Украины. Ничего из того, что я говорил, было неверным, а вот требования Байдена, с другой стороны, были ужасной катастрофой. Ложные новости это знают, но не хотят сообщать ", - написал Трамп в Twitter.

В свою очередь, Байден отверг обвинения в свой адрес.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе главы украинского государства заявили, что в ходе телефонной беседы Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму более 33 млн долларов США при покупке группы компаний Херсонской "нефтеперевалки", в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компания экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина готова передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе и граждане Соединенных Штатов Америки с громкими фамилиями.