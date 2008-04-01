Янукович рассказал Бушу, что он думает о НАТО

Президент США Джордж БУШ и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧА сегодня на встрече в Киеве обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Партия регионов поддерживает евроинтеграционное направление развития Украины», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время что касается вступления в НАТО, то, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в Украине нет единого мнения по этому вопросу, а результаты социологических опросов свидетельствуют, что подавляющее большинство граждан Украины выступают против членства в НАТО.

"Вступление Украины в НАТО возможно только после проведения в Украине референдума по этому вопросу, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, - политики не имеют права брать на себя решение этого вопроса без учета мнения общества».

«Для нас, как оппозиции, было важно выразить свою точку зрения и быть услышанными. Нам это удалось», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время лидер Партии регионов подчеркнул, что его политическая сила "поддерживает евроинтеграционное направление развития Украины".

Также лидер Партии регионов и Президент США обсудили вопросы вступления Украины в ВТО, перспективы создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, необходимость проведения в Украине экономических реформ и утверждения демократии, а также вопрос развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений с США.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что визит в Украину позволит Президенту США лучше понять происходящие в Украине политические и экономические процессы, а также ситуацию в украинском обществе.