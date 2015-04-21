Луценко советует "Оппозиционному блоку" кичиться советской историей под дулами оккупантов

Лидер фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко раскритиковал “Оппозиционный блок” за поддержку советской истории.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления на заседании парламента он подчеркнул, что является внуком двух дедов, которые познакомились в 1945 году под Рейхстагом”.

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Луценко подчеркнул, что голосовал за законопроект “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики” для того, чтобы “уничтожить сталинскую символику”.

“Кровавые скелеты в буденовках должны перестать держать за руки и ноги будущее Украины”, - подчеркнул Луценко.

По его словам, городам Украины должны быть возвращены их исторические названия.

“Всем, кто болеет за советскую историю, предлагаю немедленно инициировать переименование Донецк в Сталино, а Луганска в Ворошиловград и радоваться той советской истории под дулами вежливых оккупантов из Кремля”, - заявил Луценко.

“Мы будем жить на своей земле, где есть украинские названия, украинская история, украинская гордость за нашу победу в 1945 году и нашу победу над оккупантами в ближайшее время”, - подчеркнул Луценко.

Фракция “Оппозиционный блок” призывает президента Украины Петра Порошенко ветировать Закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики”, принятого 9 апреля.

Об этом заявил на заседании Верховной Рады председатель этой фракции Юрий Бойко. По его убеждению, этот закон “раскалывает Украину”.

Бойко призвал Порошенко применить право вето к этому закону, а “если этого не произойдет, то мы оставляем за собой право обжаловать действие этого закона в Конституционном Суде Украины”.