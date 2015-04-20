В Минкульте предлагают создать музей тоталитаризма и выставлять в нем памятники советских вождей

В Украине должен быть создан музей тоталитаризма, где каждый посетитель мог бы наглядно убедиться в масштабах преступлений тоталитарного коммунистического режима против украинцев.

Об этом сказал вице-премьер-министр - министр культуры Вячеслав Кириленко, сообщили УНИАН в пресс-службе Минкультуры.

«В связи с принятием Верховной Радой пакета антикоммунистических законов, согласно которым коммунизм прямо признан преступным террористическим режимом, а архивы со свидетельствами о преступления репрессивных органов будут открыты, необходимо создать музей этой кровавой эпохи - музей тоталитаризма», - отметил Кириленко.

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Он считает, что такой музей, который будет иметь и исследовательскую, и просветительскую роль, прежде всего будет способствовать распространению правды об истории коммунистической оккупации Украины в 1917-1991 годах и предостерегать общество от рецидивов таких исторических катастроф. Кириленко уверен, что создание музея тоталитаризма должно сформировать неприятие в обществе любых тоталитарных идеологий и предостеречь новые поколения от реанимации таких политических режимов. Практический опыт создания таких музеев существует в странах Балтии и Восточной Европы.

«Памятники коммунистическим вождям, которые согласно новому закону подлежат демонтажу, следует приобщить к экспозиции музея», - считает министр.

В ближайшее время в Министерстве культуры состоится совещание с участием общественности и ученых для обсуждения концепции музея тоталитаризма и возможного места расположения будущего музея.

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*** Согласно закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики», коммунистический тоталитарный режим 1917-1991 годов в Украине признается преступным и проводившим политику государственного террора. Такое же осуждение получил и национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режим.