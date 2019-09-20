Зеленский впервые встретится с Трампом в Нью-Йорке 23-26 сентября во время 74-й сессии Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Отмечается, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите, касающемся Целей устойчивого развития.

«В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.