Яценюк приказал силовикам немедленно начать расследование убийств Калашникова и Бузины
13:09, 17 апреля 2015Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил правоохранителям немедленно расследовать убийства бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины.
Яценюк поручил правоохранителям расследовать убийства / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время селекторного совещания с руководителями регионов.
«Расследование безотлагательно убийств, которые были совершены в течение последних нескольких дней, гражданина Калашникова и гражданина Бузины», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, Калашникова застрелили вечером 15 апреля на пороге его квартиры на жилом массиве Виноградарь в Киеве.
Бузина был убит на вул. Дегтяревской днем 16 апреля. Выстрелы были осуществлены из темно-синего автомобиля "Форд Фокус" с иностранными номерами.
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