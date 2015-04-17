Яценюк приказал силовикам немедленно начать расследование убийств Калашникова и Бузины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время селекторного совещания с руководителями регионов.

«Расследование безотлагательно убийств, которые были совершены в течение последних нескольких дней, гражданина Калашникова и гражданина Бузины», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Калашникова застрелили вечером 15 апреля на пороге его квартиры на жилом массиве Виноградарь в Киеве.

Бузина был убит на вул. Дегтяревской днем 16 апреля. Выстрелы были осуществлены из темно-синего автомобиля "Форд Фокус" с иностранными номерами.