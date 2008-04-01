Франция не поддержит присоединение Украины и Грузии к ПДЧ
Об этом заявил премьер-министр страны
|Николя Саркози
Об этом премьер-министр Франции Франсуа ФИЙОН заявил в интервью радио Франс Интер, сообщает Рейтер.
“Франция не даст зеленого света на присоединение Украины и Грузии (к ПДЧ)”, - сказал он.
По словам Ф.ФИЙОНА, Франция не желает присоединения Украины и Грузии к ПДЧ, поскольку против этого настроена Россия.
“Мы выступаем против присоединения Украины и Грузии к ПДЧ в НАТО, поскольку, на наш взгляд, это неправильный ответ на баланс сил в Европе, в частности, между Россией и Европой. Мы хотим провести по этому вопросу диалог с Россией”, - заявил Ф.ФИЙОН.
“Завтра, на саммите НАТО в Бухаресте, Президент Франции сделает по этому поводу заявление”, - добавил он.
Как известно, 2-4 апреля на саммите стран-членов НАТО в Бухаресте будет рассматриваться вопрос о присоединении Украины и Грузии к ПДЧ в Альянсе.