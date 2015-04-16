Балога: Чиновники ведут себя так, будто у них в запасе еще одна Украина

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он считает, что бизнесу стало работать еще труднее. И об этом уже говорят не только сытые, и воспитанные в тепличных условиях либеральной экономики европейцы, но и каждый четвертый украинский бизнесмен.

«Если политики и эксперты могут быть субъективными в оценке работы правительства по борьбе с коррупцией, то общество - это наиболее объективный арбитр. И сколько бы не проводили задержаний в прямом эфире, сколько бы не создавали разных ВСК, сколько бы премьер не говорил, что коррупция на макроуровне полностью разрушена, к нам почему-то так и не идут такие мировые компании как, например, IKEA, Audi Group, Siemens, BOSCH», - отметил политик.

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По его мнению, их пугает война на Востоке, в чем всех пытается убедить премьер, а коррупция в государстве.

«У нас был год, когда нефть падала, а Европа была монолитной в своем отношении к Украине. Можно было в более-менее нормальном режиме реформировать страну. Тем более - народ был готов на все. Но это время ушло на личный пиар, передел сфер влияния и выяснение отношений с политическими партнерами. Сейчас в ЕС намечается раскол, Путин радуется, что нефть растет, а наше правительство жило и продолжает жить так, будто у них в запасе есть еще одна Украина», - подчеркнул Виктор Балога.