Рада может рассмотреть санкции против России уже на следующей неделе - Парубий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

«На прошлой неделе межфракционное депутатское объединение «Самооборона Майдана» разработало целый ряд санкционных законопроектов, которые должны заставить ввести санкции против России», - сказал Парубий.

«Я подал постановление о проведении мониторинга: в каких сферах есть активы страны-агрессора», - подчеркнул первый вице-спикер.

По его словам, такой мониторинг следует делать в соответствии с решением СНБО, принятым в январе 2015 года о санкциях в отношении 25-ти российских олигархов, которые имеют собственность в Украине.

Читайте такжеРаде предложат рассмотреть введение санкций против России

Он отметил, что «в российской Госдуме много откровенно антиукраинских депутатов, которые не просто имеют имущество в Украине, но и оказывают серьезное влияние на наши монополии, что является совершенно неправильно».

Также, как подчеркнул Парубий, Украина будет настаивать на том, чтобы европейские страны ввели усиленные санкции против России.

«Многие из европейских стран жалуются, что они в результате введения санкций против России получат значительные экономические потери, но мы требуем от них все же это сделать. Украина вводит санкции еще более жесткие, чем европейцы, и во многих секторах это уже было сделано», - утверждает Парубий.