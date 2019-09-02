Уже подал декларацию: Антон Геращенко метит в кресло заместителя Авакова

Об этом свидетельствует его декларация "Кандидата на должность" на сайте НАПК.

Народный депутат 8-го созыва Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом свидетельствует его декларация "Кандидата на должность", размещенная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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В графе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете как кандидат)" указано "Заместитель министра", а в графе "Место работы или прохождения службы (или место будущей работы или прохождения службы для кандидатов" - "Министерство внутренних дел Украины".

Декларация была внесена на сайт НАПК 1 сентября.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Авакова оставили в новом составе правительства, а председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что министра переназначили под “персональную ответственность” президента.

Ранее более 20 общественных организаций призвали президента и его монобольшинство в Верховной Раде не переназначать министра внутренних дел Авакова на любые должности.

Активисты обвиняют министра внутренних дел в провале реформы органов внутренних дел; переаттестации в полиции, последствием чего стала реабилитация старых кадров милиции и "беркутовцев"; нераскрытии десятков заказных убийств и нападений на общественных деятелей, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников; совершении коррупционных закупок.

28 августа активисты с этими требованиями пикетировали Офис президента.