Аваков временно остается на посту главы МВД под "персональную ответственность" президента - Арахамия

Против переназначения Арсена Авакова в состав нового правительства выступают общественные активисты и более 20 общественных организаций.

Арсен Аваков временно остается на должности министра внутренних дел под «персональную ответственность» президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракция «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о должности председателя МВД.

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«Мои прогнозы - это уже не прогнозы, а это почти факт, что Арсен Борисович временно остается под ответственность персонально президента. Это переходный период», - сказал Арахамия.

Он объяснил, что есть два вопроса: бюджета и нацбезопасности, которые требуют переходного периода.

«У нас есть бюджет, и нужен переходный период, и там есть Оксана Маркарова, она остается. И есть нацбезопасность, и там есть Министерство обороны и МВД - эти два министерства связаны с национальной безопасностью. С Министерством обороны у нас достигнута договоренность, что министр Полторак будет поддерживать Андрея Загороднюка, будет помогать ему... А по МВД - Арсен Борисович Аваков тоже будет в качестве переходного министра сейчас работать», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, более 20 общественных организаций призвали президента и его монобольшинство в Верховной Раде не переназначать министра внутренних дел Авакова на какие-либо должности.

Активисты обвиняют министра внутренних дел в провале реформы органов внутренних дел; переаттестации в полиции, следствием которой стала реабилитация старых кадров милиции и «беркутовцев»; нераскрытии десятков заказных убийств и нападений на общественных деятелей, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников; совершении коррупционных закупок.

28 августа активисты с этими требованиями пикетировали Офис президента.

Сегодня, 29 августа, активисты пикетируют Верховную Раду.