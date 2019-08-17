НАПК нашло у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривень

Олег Гладковский в декларации за 2015 год не указал стоимость принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании и наличие у его сына корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго".

НАПК при полной проверке декларации бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, Гладковский в декларации за 2015 год (исправленной) "не указал стоимость принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну, добавили в Агентстве.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО за 2015 год (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривен", - сообщили в НАПК.

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Так, обоснованные заключения относительно признаков уголовного преступления были направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Также Нацагентство отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направление его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал расследование, в котором говорилось о том, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками. Они скупали запчасти к военной техники и вооружению у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называли другом экс-президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

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4 марта Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования о закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта ГБР открыло производство по фактам возможных злоупотреблений должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ при расследовании дел о махинациях в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию "Богдан". 19 июля в корпорации "Богдан" заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.