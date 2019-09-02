Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора и исключил его из ГПУ

Матиос исключен из списков личного состава Генпрокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, руководствуясь законом о прокуратуре, положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма министра обороны от 2 сентября Рябошапка подписал приказ об увольнении Матиоса с должности заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора.

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Кроме того, этим приказом он исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Как сообщал УНИАН, Управление специальных расследований Генпрокуратуры заявило в Facebook, что Юрий Луценко перед своим увольнением с должности генпрокурора 29 августа лишил следователей полномочий расследовать 20 дел и назначил Матиоса курировать работу управления.