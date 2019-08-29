Рада утвердила нового министра обороны

За Андрея Загороднюка проголосовало 314 народных депутатов Украины.

Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на должность министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, за него проголосовали 314 народных депутатов Украины.

Загороднюк на заседании парламента заявил, что одной из приоритетных задач является «превратить украинскую армию на армию стандартам НАТО».

По его словам, необходимо проводить реформы, потому что «маленькая красная армия никогда не победит великую красную армию».

При этом, сказал Загороднюк, украинскую армию уже нельзя назвать красной, потому что она серьезно изменилась за последние годы, но еще нуждается в серьезном реформировании.

Также он отметил, что приоритетом номер один является возвращение государственной политики "лицом к простому военнослужащего».

Он отметил, что сейчас «очень остро стоит вопрос комплектации, вопросы дисциплины, вопросы увольнений и социального обеспечения».

Также Загороднюк подчеркнул, что должно быть прекращено разворовывание в армии.