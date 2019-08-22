В "Батькивщине" заявили, что выдвинули кандидата на должность вице-спикера новой Рады

По словам Андрея Кожемякина на должность заместителя председателя парламента также претендуют «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Европейская солидарность».

Политическая сила ВО «Батькивщина» предложила кандидата на должность заместителя председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил новоизбранный народный депутат от «Батькивщины» Андрей Кожемякин.

По его словам, «Европейская солидарность» также внесет свою кандидатуру.

Читайте такжеВице-спикер и главы трех комитетов: у Бойко рассказали, какие должности хотят занять в новой Раде«Батькивщина» сегодня выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера»,– сказал Кожемякин, но не назвал этого человека.

По его словам, «Оппозиционная платформа – За жизнь» тоже претендует на эту должность, но свою кандидатуру еще не подавала.

В то же время, говоря об оппозиционности «Батькивщины» и ее взглядах на нынешнее распределение комитетов, Кожемякин заявил:

«Мы поддерживаем другие, я так понимаю, оппозиционные партии. Потому что сегодня Геращенко сказала, что фракция и партия «Европейская солидарность» тоже находится в оппозиции. И они после обеда тоже подают свою кандидатуру на должность вице-спикера».

Как сообщал УНИАН, 20 августа представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что партии «Батькивщина» и «Голос» отказались от должности заместителя председателя Верховной Рады.

А 22 августа, новоизбранный народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что «ЕС» не предлагала свою кандидатуру на должность заместителя председателя Верховной Рады.