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В "Батькивщине" заявили, что выдвинули кандидата на должность вице-спикера новой Рады

15:44, 22 августа 2019
Политика
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В партии Тимошенко сообщили, что уже назвали своего представителя, которого они хотели бы видеть в руководстве Верховной Рады / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил новоизбранный народный депутат от «Батькивщины» Андрей Кожемякин.

По его словам, «Европейская солидарность» также внесет свою кандидатуру.

Читайте такжеВице-спикер и главы трех комитетов: у Бойко рассказали, какие должности хотят занять в новой Раде«Батькивщина» сегодня выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера»,– сказал Кожемякин, но не назвал этого человека.

По его словам, «Оппозиционная платформа – За жизнь» тоже претендует на эту должность, но свою кандидатуру еще не подавала.

В то же время, говоря об оппозиционности «Батькивщины» и ее взглядах на нынешнее распределение комитетов, Кожемякин заявил:

«Мы поддерживаем другие, я так понимаю, оппозиционные партии. Потому что сегодня Геращенко сказала, что фракция и партия «Европейская солидарность» тоже находится в оппозиции. И они после обеда тоже подают свою кандидатуру на должность вице-спикера».

Как сообщал УНИАН, 20 августа представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что партии «Батькивщина» и «Голос» отказались от должности заместителя председателя Верховной Рады.

А 22 августа, новоизбранный народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что «ЕС» не предлагала свою кандидатуру на должность заместителя председателя Верховной Рады.

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Теги: #партия Батькивщина