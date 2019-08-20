"Батькивщина" и "Голос" отказались от должности заместителя председателя ВР - Рабинович

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет подавать свою кандидатуру.

Представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявляет, что партии "Батькивщина" и "Голос" отказались от должности заместителя председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания подгрупп Подготовительной депутатской группы.

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"Батькивщина" и "Голос" отказались от должности вице-спикера. То есть, из оппозиции претендуем только мы. Ну, я не знаю, насколько партия Порошенко является оппозиционной... Мы сказали: мы претендуем на этот пост и будем подавать свою кандидатуру", - отметил Рабинович.

Он не уточнил, о какой кандидатуре идет речь, пояснив, что "ОПЗЖ" хочет увидеть, какие комитеты ей дадут.

Как сообщил Рабинович, новоизбранные народные депутаты договорились, что завтра до 12.00 должны быть точно сформулированы предложения, какие комитеты могут быть отданы под руководство оппозиции.

Он отметил, что оппозиция должна получить комитеты, с помощью которых можно "контролировать власть", в частности, Регламентный и по деятельности правоохранительных органов.

На вопрос, можно ли ожидать, что завтра состоится заседание самой Подготовительной депутатской группы, Рабинович ответил, что завтра ожидаются предложения по комитетам, а в четверг уже можно провести заседание группы и обсудить окончательные предложения.

Кроме того, говоря о рассадке депутатов в сессионном зале, Рабинович сообщил, что места уже "поделили", в частности, "ОПЗЖ" остается на местах фракции "Оппозиционный блок", а первые ряды займет "Слуга народа".