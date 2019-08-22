У Порошенко объяснили, почему отказались от должности вице-спикера Рады

В «Европейской солидарности» хотят занять 11 руководящих должностей в комитетах парламента.

«Европейская солидарность» не предлагала свою кандидатуру на должность заместителя председателя Верховной Рады, так как претендует на руководство в различных комитетах парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом новоизбранный народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала журналистам.

Читайте такжеВ «Слуге народа» рассказали, сколько комитетов в Раде хотят возглавить«Мы не подавали своей кандидатуры на должность вице-спикера», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

На уточняющий вопрос, почему этого не сделано, она ответила:

«Мы считаем, что около, как минимум, 11 человек из «Европейской солидарности» могут занимать, по пропорциональному распределению, должности или председателей, или первых заместителей, или секретарей комитетов. И мы сейчас над этим работаем».

Как сообщал УНИАН, 20 августа представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что партии «Батькивщина» и «Голос» отказались от должности заместителя председателя Верховной Рады.