Первый замглавы фракции "Народного фронта" Тетерук задекларировал 89 тыс. грн доходов
Первый заместитель председателя депутатской фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук задекларировал 89 тыс. 144 грн. доходов за 2014 год.
Об этом говорится в его декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014 год, обнародованной на сайте парламента.
В соответствии с декларацией, эти средства являются заработной платой, другими выплатами и вознаграждениями, начисленными (выплаченными) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора.
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В то же время доход членов его семьи составил 58 тыс. 413 грн 46 коп. Это 47 тыс. 957 грн дохода от преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту, а также 10 тыс. 456 грн 46 коп. - другие виды доходов.
Сведений о недвижимом имуществе или о вкладах в банках, ценных бумагах и других активах в декларации нет.
Также Тетерук указал, что владеет автомобилем Ford Fusion 2007 года выпуска.