Первый замглавы фракции "Народного фронта" Тетерук задекларировал 89 тыс. грн доходов

Об этом говорится в его декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014 год, обнародованной на сайте парламента.

В соответствии с декларацией, эти средства являются заработной платой, другими выплатами и вознаграждениями, начисленными (выплаченными) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора.

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В то же время доход членов его семьи составил 58 тыс. 413 грн 46 коп. Это 47 тыс. 957 грн дохода от преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту, а также 10 тыс. 456 грн 46 коп. - другие виды доходов.

Сведений о недвижимом имуществе или о вкладах в банках, ценных бумагах и других активах в декларации нет.

Также Тетерук указал, что владеет автомобилем Ford Fusion 2007 года выпуска.