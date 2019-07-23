Новый премьер Британии: чего ждать Украине от Бориса Джонсона во главе правительства
Борис Джонсон стал победителем выборов лидера Консервативной партии Британии, на которых определялось, кто будет новым премьером Британии.
Терезу Мэй, чья политическая карьера пришла к бесславному концу из-за неспособности вывести страну из ЕС, на Даунинг-стрит меняет бывший министр ее правительства Борис Джонсон, пишет Европейская правда.
Пламенный сторонник Brexit с растрепанной прической является едва ли не самым узнаваемым британским политиком в мире. За эксцентричное поведение, высказывания за гранью политкорректности и своеобразную харизму его часто сравнивают с Дональдом Трампом.
Вся его показная простота – тщательно продуманный прием. Ведь Александер Борис де Пфеффел Джонсон является типичным представителем британской элиты.
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Родственник королевской семьи Британии, внук президента Европейской комиссии по правам человека – все это о новом главе правительства Ее Величества.
За свое отношение к России Борис Джонсон часто получал совершенно противоположные характеристики – от русофоба до русофила.
В 2015 году он, будучи мэром Лондона, в колонке в The Telegraph призвал сотрудничать с Путиным и Асадом в Сирии, но в то же время предостерегал, что несмотря на подобную домашнему эльфу Добби из "Гарри Поттера" внешность, российский президент является "безжалостным и манипулятивным тираном".
А уже через год экс-премьер Швеции Карл Бильдт нацепил Джонсону, в то время одному из лидеров кампании за Brexit, ярлык апологета Путина. Причиной стали обвинения в адрес ЕС в том, что якобы именно Брюссель спровоцировал русское вторжение в Украину.
"Если вам нужен пример внешней политики ЕС, которая делается на коленях, и претензии на ведение оборонительной политики, которые спровоцировали реальные проблемы, то посмотрите, что произошло в Украине", – заявил Джонсон.
И хотя его слова были продиктованы скорее негативным отношением к Брюсселю, а не чрезмерной симпатией к Путину, они вызвали настоящую бурю как в Британии, так и за рубежом.
Экс-глава МИД Польши предложил Джонсону определиться и выбрать, или он с Западом, или с Путиным, а бывший министр иностранных дел Великобритании, лейборист Джек Строу заявил, что подбор Джонсоном аргументации ставит его в один ряд с правопопулистамы Найджелом Фараджем, Марин Ле Пен и Гертом Вилдерсом.
В первые же дни после назначения на должность главы МИД Джонсон позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову с предложением налаживания диалога и этим вызвал гнев депутатов и активистов.
Впрочем, больше Джонсон не делал даже условно пророссийских шагов – отравление в Солсбери надолго "заморозило" отношения двух стран.
Зато в отношениях с Украиной наследие Бориса Джонсона гораздо больше.
Интересный момент: первый контакт Джонсона с украинским политиком состоялся, когда он еще находился на посту мэра Лондона – в декабре 2014 года британскую столицу посетил киевский мэр Виталий Кличко.
Последний был настолько вдохновлен примером британских коллег, что решил, как и Джонсон, ездить на работу на велосипеде.
Воспользоваться приглашением Кличко посетить украинскую столицу Борису Джонсону удалось почти через два года – вскоре после назначения на пост главы МИД он прибыл в Украину с двухдневным визитом.
На фоне выхода из ЕС для Великобритании была важна демонстрация неизменного характера вовлеченности в европейские дела.
"Brexit или нет, мы остаемся важным игроком. Я доволен посетить Украину вскоре после назначения главой МИД, это является четкой демонстрацией мощных отношений между двумя странами", – заявлял Джонсон в Киеве.
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За два года на посту он посещал Украину дважды – второй раз приезжал вместе с польским коллегой Витольдом Ващиковским в марте 2017-го. И во время этих визитов он был положительно впечатлен нашим государством, рассказывают дипломаты. А значит, есть основания надеяться, что и после его переезда в кресло премьера, это отношение сохранится.
"Великобритания остается приверженной защите суверенитета Украины. Мы непреклонны в утверждении того, что аннексия Крыма была незаконной, и призываем РФ вернуть полуостров", – утверждал тогда Джонсон.
Министр иностранных дел Павел Климкин неоднократно называл Бориса Джонсона "другом Украины".
Понятно, что первоочередной его задачей на посту премьера является обеспечение выхода Британии из ЕС. А от того, насколько успешным и быстрым будет реализация Brexit, будет зависеть и то, как скоро Лондон возьмется за урегулирование отношений с третьими странами, в том числе с Украиной.
Ведь не секрет, что Brexit мешает в таких важных для Киева вопросах, как подписание договора об "открытом небе" с ЕС и визовой либерализации с Британией.
Вместе с тем правительство Терезы Мэй включило Украину в список приоритетных стран, с которыми в первую очередь будут вести переговоры о новом режиме свободной торговли.
Остается надеяться, что приверженность Джонсона к реализации Brexit до 31 октября и его осведомленность относительно украинской тематики предоставят толчок к прогрессу в урегулировании проблемных вопросов.