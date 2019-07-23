Новый премьер Британии: чего ждать Украине от Бориса Джонсона во главе правительства

Сегодня британская Консервативная партия получила своего лидера, а Соединенное Королевство – нового премьер-министра.

Борис Джонсон стал победителем выборов лидера Консервативной партии Британии, на которых определялось, кто будет новым премьером Британии.

Терезу Мэй, чья политическая карьера пришла к бесславному концу из-за неспособности вывести страну из ЕС, на Даунинг-стрит меняет бывший министр ее правительства Борис Джонсон, пишет Европейская правда.

Пламенный сторонник Brexit с растрепанной прической является едва ли не самым узнаваемым британским политиком в мире. За эксцентричное поведение, высказывания за гранью политкорректности и своеобразную харизму его часто сравнивают с Дональдом Трампом.

Вся его показная простота – тщательно продуманный прием. Ведь Александер Борис де Пфеффел Джонсон является типичным представителем британской элиты.

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Родственник королевской семьи Британии, внук президента Европейской комиссии по правам человека – все это о новом главе правительства Ее Величества.

За свое отношение к России Борис Джонсон часто получал совершенно противоположные характеристики – от русофоба до русофила.

В 2015 году он, будучи мэром Лондона, в колонке в The Telegraph призвал сотрудничать с Путиным и Асадом в Сирии, но в то же время предостерегал, что несмотря на подобную домашнему эльфу Добби из "Гарри Поттера" внешность, российский президент является "безжалостным и манипулятивным тираном".

А уже через год экс-премьер Швеции Карл Бильдт нацепил Джонсону, в то время одному из лидеров кампании за Brexit, ярлык апологета Путина. Причиной стали обвинения в адрес ЕС в том, что якобы именно Брюссель спровоцировал русское вторжение в Украину.

"Если вам нужен пример внешней политики ЕС, которая делается на коленях, и претензии на ведение оборонительной политики, которые спровоцировали реальные проблемы, то посмотрите, что произошло в Украине", – заявил Джонсон.

И хотя его слова были продиктованы скорее негативным отношением к Брюсселю, а не чрезмерной симпатией к Путину, они вызвали настоящую бурю как в Британии, так и за рубежом.

Экс-глава МИД Польши предложил Джонсону определиться и выбрать, или он с Западом, или с Путиным, а бывший министр иностранных дел Великобритании, лейборист Джек Строу заявил, что подбор Джонсоном аргументации ставит его в один ряд с правопопулистамы Найджелом Фараджем, Марин Ле Пен и Гертом Вилдерсом.

В первые же дни после назначения на должность главы МИД Джонсон позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову с предложением налаживания диалога и этим вызвал гнев депутатов и активистов.

Впрочем, больше Джонсон не делал даже условно пророссийских шагов – отравление в Солсбери надолго "заморозило" отношения двух стран.

Зато в отношениях с Украиной наследие Бориса Джонсона гораздо больше.

Интересный момент: первый контакт Джонсона с украинским политиком состоялся, когда он еще находился на посту мэра Лондона – в декабре 2014 года британскую столицу посетил киевский мэр Виталий Кличко.

Последний был настолько вдохновлен примером британских коллег, что решил, как и Джонсон, ездить на работу на велосипеде.

Воспользоваться приглашением Кличко посетить украинскую столицу Борису Джонсону удалось почти через два года – вскоре после назначения на пост главы МИД он прибыл в Украину с двухдневным визитом.

На фоне выхода из ЕС для Великобритании была важна демонстрация неизменного характера вовлеченности в европейские дела.

"Brexit или нет, мы остаемся важным игроком. Я доволен посетить Украину вскоре после назначения главой МИД, это является четкой демонстрацией мощных отношений между двумя странами", – заявлял Джонсон в Киеве.

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За два года на посту он посещал Украину дважды – второй раз приезжал вместе с польским коллегой Витольдом Ващиковским в марте 2017-го. И во время этих визитов он был положительно впечатлен нашим государством, рассказывают дипломаты. А значит, есть основания надеяться, что и после его переезда в кресло премьера, это отношение сохранится.

"Великобритания остается приверженной защите суверенитета Украины. Мы непреклонны в утверждении того, что аннексия Крыма была незаконной, и призываем РФ вернуть полуостров", – утверждал тогда Джонсон.

Министр иностранных дел Павел Климкин неоднократно называл Бориса Джонсона "другом Украины".

Понятно, что первоочередной его задачей на посту премьера является обеспечение выхода Британии из ЕС. А от того, насколько успешным и быстрым будет реализация Brexit, будет зависеть и то, как скоро Лондон возьмется за урегулирование отношений с третьими странами, в том числе с Украиной.

Ведь не секрет, что Brexit мешает в таких важных для Киева вопросах, как подписание договора об "открытом небе" с ЕС и визовой либерализации с Британией.

Вместе с тем правительство Терезы Мэй включило Украину в список приоритетных стран, с которыми в первую очередь будут вести переговоры о новом режиме свободной торговли.

Остается надеяться, что приверженность Джонсона к реализации Brexit до 31 октября и его осведомленность относительно украинской тематики предоставят толчок к прогрессу в урегулировании проблемных вопросов.