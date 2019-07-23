Новым премьером Великобритании стал Борис Джонсон

Соответствующее решение было принято членами Консервативной партии Великобритании.

Новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.

За Джонсона члены Консервативной партии отдали больше голосов, чем за его главного конкурента, действующего министра иностранных дел Джереми Ханта, сообщает The Guardian.

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За Джонсона проголосовали 66% членов партии (он получил 92 тыс. 153 голоса). Хант получил 46 тыс. 656 голосов.

Всего из 159 тыс. 320 членов партии в голосовании приняли 87,4%.

Джонсон официально должен становится премьером в среду, 24 июля, во второй половине дня. Его назначение должно быть подтверждено.

Мэй еще примет участие в заседании Палаты общин для ответов на вопросы парламентариев перед тем, как сообщить королеве Елизавете II о своей отставке.

Как сообщал УНИАН, Тереза Мэй 7 июня официально сложила полномочия лидера Консервативной партии, а соответственно - и премьер-министра Великобритании.