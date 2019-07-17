В МИД Украины осудили продление ареста военнопленным морякам в России

В МИД выражают решительный протест против продления срока содержания под стражей украинским морякам.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что сегодняшнее решение российского суда о продлении срока содержания под стражей 24 украинским военнопленным морякам еще больше обостряет спор между Россией и Украиной.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой ведомства заявлении по решению суда г. Москвы о продлении незаконного содержания под стражей украинских моряков, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года.

В МИД выражают решительный протест против такого решения Московского суда.

«Содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычному международному праву», - отметили в МИД.

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В ведомстве напомнили, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву («ITLOS») приказал «немедленно и безусловно» освободить три украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей. Невыполнение обязанности Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих является нарушением этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву. «Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной», - сказано в заявлении.

Как было признано в приказе ITLOS от 25 мая, «продолжающееся лишение свободы военнослужащих Украины» является вмешательством в суверенитет Украины и ее международные права, а также вызывает острые гуманитарные проблемы.

«Украина выражает благодарность своим международным партнерам за их солидарность с Украиной в ее борьбе за освобождение украинских военнослужащих и военно-морских судов», - добавили в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, Лефортовский районный суд Москвы продлил срок пребывания под стражей всем 24 украинским военнопленным морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым судобязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась исполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российские следователи завершили предъявлять украинским морякам обвинения, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.