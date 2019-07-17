Суд Москвы продлил срок ареста еще для шести украинских моряков

Давать показания в суде моряки отказались, ссылаясь на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных.

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для третьей группы украинских военнопленных моряков.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такой вердикт озвучен в зале суда и касается Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера.

Читайте такжеСуд Москвы рассматривает дело о продлении ареста захваченным украинским морякам (фоторепортаж)

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Давать показания моряки отказались, ссылаясь на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных.

Как сообщал УНИАН, перед этим Лефортовский райсуд продлил еще на три месяца срок ареста, до 24 октября 2019 года, в целом - до 10 месяцев, для Михаила Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Сергея Попова, а также для Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Василия Сороки, Сергея Чулибы.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым судобязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась исполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российские следователи завершили предъявлять украинским морякам обвинения, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.