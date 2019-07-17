ВР завтра не будет собираться на инициированное Зеленским заседание – источник

Никаких подготовительных работ для проведения заседания не проводилось.

Верховная Рада завтра не будет собираться на внеочередное заседание, которое инициирует президент Владимир Зеленский.

Об этом агентству УНИАН сообщил источник в Аппарате парламента.

Собеседник агентства отметил, что никаких подготовительных работ для проведения заседания не было.

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В то же время официально в парламенте никто не хочет комментировать президентскую инициативу, ссылаясь на то, что не видели, чтобы такое обращение в парламент поступило.

Как известно, согласно статье 83 Конституции Украины, внеочередные сессии Верховной Рады, с указанием повестки дня, созываются председателем парламента по требованию президента Украины или по требованию не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

В статье 11 Регламента ВР предусмотрено, что «мотивированные требования о созыве внеочередной сессии Верховной Рады, подписанные их инициаторами, вместе с проектами документов, предлагаемых к рассмотрению, направляются председателю Верховной Рады Украины».

При этом отмечается, что внеочередная сессия созывается не позднее чем в семидневный срок после дня поступления требования о ее созыве. Распоряжение председателя ВР о созыве внеочередной сессии публикуется в газете «Голос Украины» не позднее чем за три дня до ее открытия с указанием вопросов, которые предлагается рассмотреть на внеочередной сессии Верховной Рады. Документы, которые предлагается рассмотреть на внеочередной сессии, предоставляются народным депутатам не позднее чем за три дня до открытия внеочередной сессии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что глава государства инициирует внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля для принятия трех законопроектов: об уточнении подсудности Высшего антикоррупционного суда Украины и сосредоточении его работы исключительно на топ-коррупции, о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

По его словам, Зеленский требует от парламента как можно быстрее собраться на пленарное заседание. «У них (народных депутатов – УНИАН) есть достаточно времени, чтобы завтра собраться на заседание», - отметил Рябошапка.