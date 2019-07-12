У Зеленского заявили о нарушении регламента при принятии Избирательного кодекса (видео)

При этом Стефанчук уверяет, что президент и его партия выступают за открытые списки.

Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс с нарушением регламента.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

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"Когда с 18-й попытки "родили" кодекс, который никто не видел и не читал... Меня спрашивают, какое отношение у вас к Избирательному кодексу? А я говорю, что я не могу сказать, потому что я знаю Избирательный кодекс, я знаю 4,5 тысячи поправок к нему. А за что голосовали, я не знаю", – сказал он.

Стефанчук добавил, что не знает, подпишет ли Зеленский этот Избирательный кодекс.

"Будет ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей... То, что называли делом чести этой Верховной Рады, превратилось в один большой позор... Любое решение будет приниматься после того, как мы изучим этот кодекс.", – заявил представитель президента в Верховной Раде.

При этом Стефанчук напомнил, что президент Зеленский выступает за открытые списки, и заверил, что никакого ухода от открытых списков в новой Верховной Раде со стороны партии "Слуга народа" не будет.

Напомним, что проект Избирательного кодекса предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах. Перед окончательным голосованием к проекту закона было отклонено более 4500 правок.