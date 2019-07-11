Для «галочки». Почему принятие Избирательного кодекса нельзя считать достижением

В последний день работы Верховной Рады восьмого созыва (формально, есть еще пятница, 12 июля, и «час вопросов» к правительству, однако в этот день народные депутаты, зачастую, прогуливают заседания) парламентарии приняли Избирательный кодекс. Документ, который задумывался как некий свод единых правил игры на выборах в Украине. Вместе с тем, то, как принимался этот кодекс и что он из себя представляет на выходе, заставляет усомниться в его эффективности в будущем.

О необходимости открыть списки партий в нынешнем созыве Верховной Рады не говорил только ленивый. А обещание принять единые правила игры на выборах в Украине было записано в коалиционное соглашение еще в 2014 году. Но пролетали сессионные дни, менялся состав парламентского большинства, а до Избирательного кодекса у депутатов все не доходили руки. Наконец, под занавес своей каденции, парламентарии все же приняли этот документ.

«За» проголосовали 230 народных депутатов. Но сделали это только с семнадцатого раза. До этого спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который накануне пообещал, что голоса за кодекс будут, как только не зазывал парламентариев в сессионный зал (обещал даже закрыть буфер), а голосов все не хватало.

В основном, не голосовали мажоритарщики, которым, естественно, не пристало поддерживать отмену мажоритарки. А, кроме того, голосов постоянно не додавали фракции БПП и «Народный фронт».

«Вы подло не голосуете», - возмущался Парубий. А потом не выдержал и пошел в зал лично уговаривать депутатов поддержать кодекс. И уговорил.

Избирательный кодекс регулирует и президентские, и парламентские, и местные выборы в Украине. В нем прописано, что выбирать Верховную Раду и местные советы (кроме населенных пунктов с количеством избирателей менее 90 тысяч человек) украинцы будут по открытым избирательным спискам.

По словам первого заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, народного депутата от «Народного фронта» Леонида Емца, благодаря открытым спискам не партийный лидер будет решать, кто попадет в парламент, а кто – нет, а избиратель на одном из 27-ми округов. «Мы получим простой бюллетень, в котором избиратель сможет проголосовать за партию и кандидата от этой партии, которого человек поддерживает», - отметил он.

Однако на самом деле система не так идеальна. И в действительности «верхушка» любого списка все равно будет попадать в парламент «автоматом», независимо от того, сколько голосов за каждого из этих депутатов избиратели отдали на том или ином округе. Другими словами, у партийных боссов останется лазейка, позволяющая провести в списках кого надо.

Кроме того, остается достаточно высоким проходной барьер – 5%. «В редакции кодекса в первом чтении был проголосован избирательный порог 4%. Но после консультаций рабочая группа приняла решение поддержать ту поправку, которая меняет избирательный барьер на 5%. Эта поправка была учтена», - напомнил глава рабочей группы по разработке Избирательного кодекса, народный депутат от БПП Александр Черненко.

По словам руководителя Центра политических студий и аналитики «Ейдос» Виктора Тарана, проходной барьер – демократически норма, позволяющая отфильтровывать политические партии, желающие пройти в парламент. «Отсутствие проходного барьера может привести к коллапсу политической системы – когда в парламент могут заходить много политсил, которые потом не могут сформировать коалицию. С другой стороны, высокий проходной барьер дает преимущество старым партиям или партиям власти консервировать власть и устанавливать авторитарный режим. К примеру, в Турции и России высокий проходной барьер. В Украине ранее существовал 4% барьер, его подняли в 2006 году. В демократических странах этот барьер, как правило, составляет 3-4%», - напомнил эксперт.

По словам генерального директора Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) Алексея Кошеля, сам по себе Избирательный кодекс - шаг вперед для Украины. «Но я не разделяю многих парадно-эмоциональных заявлений некоторых народных депутатов об «историческом событии». Мы получили лишь часть избирательной реформы, и я уверен, что следующий ее этап должен завершить парламент следующего созыва», - отмечает он.

По мнению главы КИУ, в законе не отображены некоторые принципиальные нормы, которые сделали бы систему открытых избирательных списков эффективной. К примеру, полный запрет или минимизация политической рекламы на ТВ, радио и внешних рекламных конструкциях. «Закон предусматривает создание, минимум, 27 избирательных округов. Таким образом, для полноценного ведения избирательной кампании необходимо не менее 100-120 билбордов в пределах каждого округа. Иными словами, только на борды в одной области кандидату необходимо будет потратить около 2 миллионов гривен. И если не будет введен запрет или максимальное ограничение политической рекламы, то мы закроем дорогу в парламент для тех кандидатов, которые не имеют либо поддержки со стороны финансово-промышленных групп, либо не смогут собрать очень большого количества средств», - подчеркивает Кошель.

Еще один момент - новый кодекс не решает вопроса прозрачности средств избирательной кампании. «Наша позиция в том, что за каждую гривну нужно отчитываться онлайн и ежедневно. Именно тогда можно уменьшить количество «грязных денег» на выборах», - говорит глава КИУ.

Кроме того, он напоминает, что кодекс в нынешнем виде не предусматривает появления новых механизмов для голосования украинцев за рубежом. Учитывая, что некоторым избирателям за границей, чтобы добраться до избирательного участка, нужно потратить немало сил, времени и денег, на выборах Украина не досчитывается нескольких миллионов голосов украинцев. В этой связи, по словам Алексея Кошеля, было бы логичным взять на вооружение, например, опыт Европы, где существует практика голосования по почте тех граждан, которые живут за рубежом.

В КИУ убеждены, что в Украине давно пора внедрять и электронный формат подсчета результатов выборов от участков до ЦИК. «Параллельно можно сохранять и старую систему с протоколами и мокрыми печатями. Но глобально электронный формат решает сразу две проблемы. Во-первых, украинцы в течение нескольких часов узнают с точностью 99,9% результаты голосования. Во-вторых, мы избавляемся от практики, круглосуточного бдения членов избирательных комиссий над мешками с документацией, уточнения протоколов и фальсификаций», - считает Алексей Кошель.

Впрочем, и без всего этого принятый закон может не заработать. «Голосование за законопроект не дает гарантии его подписания президентом», - отмечает аналитик общественного движения ЧЕСНО Александр Салиженко.

К тому же, Избирательный кодекс, к сожалению, может быть заветирован или оспорен. Дело в том, что, объявляя одно за другим голосования (напомним, закон был принят на семнадцатом), спикер Верховной Рады Андрей Парубий пропустил одно из технических голосований за поправки. Не говоря уже о том, что парламентарии (это уже вошло у них в плохую привычку) безбожно кнопкодавили. «Естественно, могут найтись народные депутаты, которые могут оспорить принятие этого кодекса: и процедуру прохождения правок, и возвращение к ним, и само голосование в целом. Кроме того, сегодня среди нескольких раз, когда Парубий ставил на голосование, было кнопкодавство, и мы это фиксировали. В любом из этих случаев депутаты в новом созыве могут собрать подписи и обратиться в КСУ с конституционным представлением», - напоминает Салиженко.

Но и это еще не все. Даже если президент подпишет Избирательный кодекс, а будущий созыв Верховной Рады не оспорит закон и внесет в него все необходимые изменения, проводить выборы по новым правилам Украина начнет… только в 2023 году. Точнее, в декабре этого года документ вступит в силу. Вместе с тем, следующие выборы в парламент (после нынешних досрочных) пройдут в том же 2023 году, но… в октябре! Другими словами, еще две каденции народных депутатов могут не беспокоиться об открытых списках. А там, глядишь, начнется новая борьба за новую (конечно же, более прогрессивную, нежели существующая на тот момент) избирательную систему.

Конечно, идеально было бы, если бы политики, наконец, признали, что проблема в Украине не столько в избирательной системе, сколько в том, что при любой из них – мажоритарной, смешанной, по спискам партий (хоть закрытым, хоть открытым) – появляются шулеры, играющие не по правилам. Появится ли такое понимание? Увидим через девять лет.

Анастасия Заремба, Татьяна Урбанская