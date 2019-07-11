Для «галочки». Почему принятие Избирательного кодекса нельзя считать достижением
Пять лет обещаний, месяц на рассмотрение нескольких тысяч поправок, семнадцать голосований и, наконец, Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, предусматривающий, среди прочего, отмену мажоритарки и открытые избирательные списки партий. УНИАН разбирался, действительно ли новые правила можно считать революционными и какой созыв парламента украинцы будут по ним выбирать.
В последний день работы Верховной Рады восьмого созыва (формально, есть еще пятница, 12 июля, и «час вопросов» к правительству, однако в этот день народные депутаты, зачастую, прогуливают заседания) парламентарии приняли Избирательный кодекс. Документ, который задумывался как некий свод единых правил игры на выборах в Украине. Вместе с тем, то, как принимался этот кодекс и что он из себя представляет на выходе, заставляет усомниться в его эффективности в будущем.
О необходимости открыть списки партий в нынешнем созыве Верховной Рады не говорил только ленивый. А обещание принять единые правила игры на выборах в Украине было записано в коалиционное соглашение еще в 2014 году. Но пролетали сессионные дни, менялся состав парламентского большинства, а до Избирательного кодекса у депутатов все не доходили руки. Наконец, под занавес своей каденции, парламентарии все же приняли этот документ.
«За» проголосовали 230 народных депутатов. Но сделали это только с семнадцатого раза. До этого спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который накануне пообещал, что голоса за кодекс будут, как только не зазывал парламентариев в сессионный зал (обещал даже закрыть буфер), а голосов все не хватало.
В основном, не голосовали мажоритарщики, которым, естественно, не пристало поддерживать отмену мажоритарки. А, кроме того, голосов постоянно не додавали фракции БПП и «Народный фронт».
«Вы подло не голосуете», - возмущался Парубий. А потом не выдержал и пошел в зал лично уговаривать депутатов поддержать кодекс. И уговорил.
Избирательный кодекс регулирует и президентские, и парламентские, и местные выборы в Украине. В нем прописано, что выбирать Верховную Раду и местные советы (кроме населенных пунктов с количеством избирателей менее 90 тысяч человек) украинцы будут по открытым избирательным спискам.
По словам первого заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, народного депутата от «Народного фронта» Леонида Емца, благодаря открытым спискам не партийный лидер будет решать, кто попадет в парламент, а кто – нет, а избиратель на одном из 27-ми округов. «Мы получим простой бюллетень, в котором избиратель сможет проголосовать за партию и кандидата от этой партии, которого человек поддерживает», - отметил он.
Однако на самом деле система не так идеальна. И в действительности «верхушка» любого списка все равно будет попадать в парламент «автоматом», независимо от того, сколько голосов за каждого из этих депутатов избиратели отдали на том или ином округе. Другими словами, у партийных боссов останется лазейка, позволяющая провести в списках кого надо.
Кроме того, остается достаточно высоким проходной барьер – 5%. «В редакции кодекса в первом чтении был проголосован избирательный порог 4%. Но после консультаций рабочая группа приняла решение поддержать ту поправку, которая меняет избирательный барьер на 5%. Эта поправка была учтена», - напомнил глава рабочей группы по разработке Избирательного кодекса, народный депутат от БПП Александр Черненко.
По словам руководителя Центра политических студий и аналитики «Ейдос» Виктора Тарана, проходной барьер – демократически норма, позволяющая отфильтровывать политические партии, желающие пройти в парламент. «Отсутствие проходного барьера может привести к коллапсу политической системы – когда в парламент могут заходить много политсил, которые потом не могут сформировать коалицию. С другой стороны, высокий проходной барьер дает преимущество старым партиям или партиям власти консервировать власть и устанавливать авторитарный режим. К примеру, в Турции и России высокий проходной барьер. В Украине ранее существовал 4% барьер, его подняли в 2006 году. В демократических странах этот барьер, как правило, составляет 3-4%», - напомнил эксперт.
По словам генерального директора Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) Алексея Кошеля, сам по себе Избирательный кодекс - шаг вперед для Украины. «Но я не разделяю многих парадно-эмоциональных заявлений некоторых народных депутатов об «историческом событии». Мы получили лишь часть избирательной реформы, и я уверен, что следующий ее этап должен завершить парламент следующего созыва», - отмечает он.
По мнению главы КИУ, в законе не отображены некоторые принципиальные нормы, которые сделали бы систему открытых избирательных списков эффективной. К примеру, полный запрет или минимизация политической рекламы на ТВ, радио и внешних рекламных конструкциях. «Закон предусматривает создание, минимум, 27 избирательных округов. Таким образом, для полноценного ведения избирательной кампании необходимо не менее 100-120 билбордов в пределах каждого округа. Иными словами, только на борды в одной области кандидату необходимо будет потратить около 2 миллионов гривен. И если не будет введен запрет или максимальное ограничение политической рекламы, то мы закроем дорогу в парламент для тех кандидатов, которые не имеют либо поддержки со стороны финансово-промышленных групп, либо не смогут собрать очень большого количества средств», - подчеркивает Кошель.
Еще один момент - новый кодекс не решает вопроса прозрачности средств избирательной кампании. «Наша позиция в том, что за каждую гривну нужно отчитываться онлайн и ежедневно. Именно тогда можно уменьшить количество «грязных денег» на выборах», - говорит глава КИУ.
Кроме того, он напоминает, что кодекс в нынешнем виде не предусматривает появления новых механизмов для голосования украинцев за рубежом. Учитывая, что некоторым избирателям за границей, чтобы добраться до избирательного участка, нужно потратить немало сил, времени и денег, на выборах Украина не досчитывается нескольких миллионов голосов украинцев. В этой связи, по словам Алексея Кошеля, было бы логичным взять на вооружение, например, опыт Европы, где существует практика голосования по почте тех граждан, которые живут за рубежом.
В КИУ убеждены, что в Украине давно пора внедрять и электронный формат подсчета результатов выборов от участков до ЦИК. «Параллельно можно сохранять и старую систему с протоколами и мокрыми печатями. Но глобально электронный формат решает сразу две проблемы. Во-первых, украинцы в течение нескольких часов узнают с точностью 99,9% результаты голосования. Во-вторых, мы избавляемся от практики, круглосуточного бдения членов избирательных комиссий над мешками с документацией, уточнения протоколов и фальсификаций», - считает Алексей Кошель.
Впрочем, и без всего этого принятый закон может не заработать. «Голосование за законопроект не дает гарантии его подписания президентом», - отмечает аналитик общественного движения ЧЕСНО Александр Салиженко.
К тому же, Избирательный кодекс, к сожалению, может быть заветирован или оспорен. Дело в том, что, объявляя одно за другим голосования (напомним, закон был принят на семнадцатом), спикер Верховной Рады Андрей Парубий пропустил одно из технических голосований за поправки. Не говоря уже о том, что парламентарии (это уже вошло у них в плохую привычку) безбожно кнопкодавили. «Естественно, могут найтись народные депутаты, которые могут оспорить принятие этого кодекса: и процедуру прохождения правок, и возвращение к ним, и само голосование в целом. Кроме того, сегодня среди нескольких раз, когда Парубий ставил на голосование, было кнопкодавство, и мы это фиксировали. В любом из этих случаев депутаты в новом созыве могут собрать подписи и обратиться в КСУ с конституционным представлением», - напоминает Салиженко.
Но и это еще не все. Даже если президент подпишет Избирательный кодекс, а будущий созыв Верховной Рады не оспорит закон и внесет в него все необходимые изменения, проводить выборы по новым правилам Украина начнет… только в 2023 году. Точнее, в декабре этого года документ вступит в силу. Вместе с тем, следующие выборы в парламент (после нынешних досрочных) пройдут в том же 2023 году, но… в октябре! Другими словами, еще две каденции народных депутатов могут не беспокоиться об открытых списках. А там, глядишь, начнется новая борьба за новую (конечно же, более прогрессивную, нежели существующая на тот момент) избирательную систему.
Конечно, идеально было бы, если бы политики, наконец, признали, что проблема в Украине не столько в избирательной системе, сколько в том, что при любой из них – мажоритарной, смешанной, по спискам партий (хоть закрытым, хоть открытым) – появляются шулеры, играющие не по правилам. Появится ли такое понимание? Увидим через девять лет.
Анастасия Заремба, Татьяна Урбанская