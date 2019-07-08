Зеленский назвал условие, при котором Украина снимет торговую блокаду с Донбасса

Украина может снять экономическую блокаду с ОРДЛО в случае возврата захваченных Россией украинских предприятий на Донбассе, заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может в ближайшее время снять экономическую блокаду с ОРДЛО в случае возврата захваченных Россией украинских предприятий на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

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«Люди же не играют в политические игры, они живут в Украине. Они ничего не могут сделать, если их родители в таком сложном положении находятся, когда они не хотят переезжать в Украину, я имею в виду, на ту территорию, которую мы контролируем», - сказал он.

Зеленский заявил о возможном снятии экономической блокады с ОРДЛО. «Вопрос с экономической блокадой, я не хочу, чтобы здесь меня как-то неправильно понял, вы знаете, что все это возможно. Мы в Минске об этом говорим», - отметил глава государства.

«Все возможно, все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно «национализированные» наши предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН 5 июня российские СМИ со ссылкой на спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика сообщили, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании по предложению Леонида Кучмы рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе.