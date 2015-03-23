Порошенко и замгенсека ООН обсудили вопрос направления миротворцев на Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили широкий спектр вопросов, среди которых главными были - ситуация на Донбассе, возможность привлечения миротворцев ООН для урегулирования ситуации в регионе. Президент отметил необходимость активизации усилий по направлению миротворцев под эгидой ООН для деэскалации ситуации на Донбассе и выразил надежду, что Совет безопасности ООН и Генеральная Ассамблея этой организации утвердят соответствующий мандат.

Заместитель Генерального секретаря ООН Хелен Кларк, в свою очередь, отметила особую роль Украины во многих миротворческих миссиях и ее значительный вклад в процессы мирного урегулирования в различных частях мира.

Собеседники также обсудили дальнейшее внедрение реформ в Украине и проведения конституционного диалога внутри страны. Говоря о конституционной реформе, которая прежде всего преследует цель децентрализации, президент Украины отметил, что «Украина пытается использовать лучший мировой опыт в этой сфере, в частности опыт Польши, и очень рассчитывает на участие Программы развития ООН в поддержке реформы децентрализации и внедрении конституционных изменений».

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Стороны договорились о том, что Программа развития ООН будет приобщена к процессу конституционных изменений в Украине и будет способствовать конституционному диалога.

Кларк выразила надежду, что путь реформ, по которому движется Украина, несмотря на агрессию на Востоке и аннексию Крыма, будет продолжен. Она отметила готовность Программы развития ООН всесторонне поддерживать реформы в Украине, в частности, сосредоточила внимание Президента на программах энергоэффективности, энергосбережения, противодействия коррупции, децентрализации и конституционного диалога, адаптации внутренних переселенцев.

Президент Украины и Глава программы ООН обсудили основные направления и задачи крупной международной донорской конференции, проведение которой запланировано в Украине в апреле, и договорились активизировать усилия по ее подготовке и проведению.

Глава государства поблагодарил Кларк за пересмотрение Плана гуманитарного реагирования ООН (ПГР) на ситуацию на Донбассе, который был увеличен с 189 до 316 млн. долларов США и количество получателей помощи с 900 тыс. выросло до 3,2 млн человек.

Во встрече с украинской стороны также приняли участие Вице-премьер-министр Геннадий Зубко, Министр иностранных дел Павел Климкин, заместитель Главы Администрации Президента Валерий Чалый, отмечается в сообщении.