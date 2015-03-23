СБУ провела спецоперацию в зоне АТО: задержаны 16 силовиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.

“Первая стадия спецоперации зачистки вдоль всей линии соприкосновения по ликвидации коррупции, за похищение людей, грабежи, контрабанду, вымогательство, выдачу фальшивых пропусков были задержаны 16 человек, среди которых военнослужащие Вооруженных сил, МВД, СБУ, других вооруженных формирований”, - сказал Наливайченко.

Читайте такжеВ СБУ сообщили об аресте полковника службы за вымогательство взяток за пропуски в зону АТОПо его словам, такие общественно-опасные преступления отдельными коррумпированными лицами осуществлялись на освобожденных и подконтрольной украинской власти территориях. Глава СБУ отметил, что среди задержанных полковник СБУ и милиционеры, которые за вознаграждение выдавали фальшивые пропуска.