В Ильичевске неизвестные подожгли «коктейлями Молотова» офис «УДАРа»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации данной партии, 22 марта в 4.00 неизвестные с помощью бутылок с зажигательной смесью подожгли общественную приемную Ильичевской городской организации «УДАРа».

В результате поджога вылетели стекла, пострадало само помещение, в частности, полностью сгорел туалет.

Председатель Ильичевской городской организации партии «УДАР» Иван Смиренский заявил, что расценивает случившееся, как политический заказ, цель которого - помешать вести активную общественную деятельность.

Читайте такжеВ Сумах подожгли патриотическую кофейню, отдававшую всю прибыль на нужды АТО

«Хочу отметить профессиональную работу пожарных, которым удалось быстро остановить пожар. Вместе с тем, это не первый поджог нашего офиса, также в Ильичевске поджигали офисы партий «Свобода», «Батькивщина». Я не понимаю, почему все еще не найдено ильичевских поджигателей, которые ведут «партизанскую войну» против активных политиков», - заявил Смиренський.

Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожье неизвестные сожгли автомобиль Самообороны.