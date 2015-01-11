В Запорожье неизвестные сожгли автомобиль Самообороны

В Запорожье 10 января около 20.30 неизвестные подожгли машину организации Самооборона Запорожья.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

"Я считаю, что это месть Самообороне за ее работу. Судя по тому, что сгорело лобовое стекло и капот, вероятно, какую-то горючую смесь вылили на переднюю часть машины и подожгли. В машине находились лишь личные вещи водителя", - заявил пребывающий на месте происшествия глава Самообороны Запорожья Сергей Тиунов.

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