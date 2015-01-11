В Запорожье неизвестные сожгли автомобиль Самообороны
02:24, 11 января 2015Общество
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Это месть Самообороне Запорожья за ее работу, считает глава областной организации Сергей Тиунов.
Правоохранители выясняют обстоятельства поджога / РБК-Украина
В Запорожье 10 января около 20.30 неизвестные подожгли машину организации Самооборона Запорожья.
Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина с места происшествия.
"Я считаю, что это месть Самообороне за ее работу. Судя по тому, что сгорело лобовое стекло и капот, вероятно, какую-то горючую смесь вылили на переднюю часть машины и подожгли. В машине находились лишь личные вещи водителя", - заявил пребывающий на месте происшествия глава Самообороны Запорожья Сергей Тиунов.
Читайте такжеВ Запорожье задержали боевика, который готовил терактыТакже на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, пытаясь выяснить обстоятельства поджога.
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