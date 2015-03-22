Путин недоволен исходом украинского конфликта - глава ЦРУ

Такое мнение высказал директор ЦРУ Джон Бреннан в эфире Fox News Sunday, передает Deutsche Welle.

По словам главы ЦРУ, Путин поставил личные интересы выше интересов русского народа.

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"Мне не кажется, что он доволен развитием ситуации. Налицо все признаки того, что из-за нее положение Путина становится все менее комфортным", - добавил Бреннан.