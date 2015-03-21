В этот день год назад Совет Федерации РФ ратифицировал договор об аннексии Крыма

Совет Федерации РФ 21 марта 2014 года ратифицировал так называемый «договор» о принятии в состав РФ Автономной Республики Крым, подписанный вопреки всем нормам международного права.

Документ был принят большинством голосов - в его поддержку высказались 155 членов верхней палаты российского парламента. Против и воздержавшихся не было.

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В Крыму 16 марта 2014 года прошел незаконный референдум о статусе автономии, на котором сепаратисты «подсчитали», что более 96% избирателей высказались за вхождение Крыма в состав России.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал с незаконными властями Крыма договор, согласно которому "республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию".

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Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что за год оккупации Крым превратился в полуостров страха.