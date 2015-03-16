Крым за год превратился в полуостров страха - омбудсман

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного ВР Украины по правам человека, так Лутковская охарактеризовала ситуацию с соблюдением прав человека на Крымском полуострове во время 113-й сессии Комитета по правам человека в Женеве. «Сейчас в Крыму люди боятся высказать свое мнение, испытывают страх за свою жизнь и будущее, страх исповедовать свою веру и общаться на родном языке», - отметила Лутковская.

Такие угрожающие результаты показал мониторинг соблюдения прав человека в АР Крым, который проводится офисом омбудсмана в тесном взаимодействии с правозащитными организациями. Мониторинг отметил, что фактически то, что происходит на полуострове - это принуждение к новой депортации крымских татар, коренного народа Крыма. К таким нарушениям можно отнести похищения и убийства крымских татар, которые российскими правоохранителями должным образом не расследуются; введение запрета на проведение крымскими татарами мирных собраний и митингов; привлечение к административной ответственности участников маршей против запрета на въезд в Крыму Мустафе Джемилеву .

Читайте такжеПутин задокументировал свое преступление фильмом о захвате Крыма - Турчинов«Атмосфера страха, запугивания, физического воздействия и психологического давления заставляет представителей коренного народа принимать непростое решение покинуть родные места и искать лучшей доли на материковой части Украины. Все это происходит на фоне открытого противодействия осуществлению законной деятельности Меджлиса крымскотатарского народа», - отметила Лутковская.

Омбудсман отметила, что уголовные преследования по надуманным основаниям стали системными на территории незаконно оккупированной АР Крым - оккупационными властями запрещен въезд лидерам крымскотатарского народа Джемилеву, а впоследствии и Рефату Чубарову, арестован заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоа. Такими действиями, по мнению омбудсмена, РФ демонстрирует откровенное неуважение как к нормам украинского законодательства, так и международного права.

Лутковская отметила, что подобной ситуации с крымскими татарами ситуация с нарушением прав этнических украинцев на территории АР Крым. «Фиксируются случаи исчезновений и убийств гражданских активистов, которые не расследуются правоохранительными органами надлежащим образом. Закрываются украинские школы, также испытывают постоянных притеснений представители многих религиозных общин, в том числе и представители Украинской православной церкви Киевского патриархата. Продолжается давление на СМИ», - сообщила Лутковская.

Также на Крымском полуострове распространенными стали запреты на проведение мирных собраний. Правозащитники констатируют дискриминационный подход оккупационных властей в реализации этих свобод. В первую очередь, такой дискриминации подвергаются крымскотатарские и украинские активисты и объединения. В частности, украинского активиста приговорили к 40 часам общественных работ за «использование запрещенной символики», а именно - украинского флага во время празднования годовщины от дня рождения Тараса Шевченко.

По мнению Лутковской, одним из самых циничных нарушений прав человека в Крыму является автоматическое приобретение гражданами Украины российского гражданства. Правозащитники отмечают, что принудительное обращение к гражданству РФ напоминает ситуацию с крепостничеством, когда люди вместе с землей автоматически перешли к гражданству другой страны. В то же время, поскольку за людьми, которые не отказались от российского гражданства по тем или иным причинам, не признается украинское гражданство, они оказываются лишены ряд прав, положенных им как гражданам Украины.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.