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"Крым – это Украина": США отреагировали на вчерашние решения "суда" оккупантов по Бекирову и Давыденко

23:59, 07 июня 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

В Посольстве Соединенных Штатов Америки заявляют, что обеспокоены осуждением в оккупированном Россией Крыму украинца Константина Давыденко и продлением ареста тяжелобольному крымскотатарскому политзаключенному Эдему Бекирову.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

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"Мы глубоко обеспокоены вчерашними судебными решениями в Крыму о продлении ареста Эдема Бекирова и осуждении Константина Давыденко к 10-ти с половиной годам заключения. Россия должна немедленно освободить всех украинских политических заключенных. Крым - это Украина», - подчеркнули в посольстве.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2018 года в оккупированном Симферополе ФСБ РФ задержала гражданина Украины Константина Давыденко за то, что он якобы передавал украинским спецслужбам сведения, представляющие государственную тайну.

6 июня 2019 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Давыденко к 10,5 года колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.

Бекирова российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом 12 декабря 2018 года. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов. У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня 2019 года подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский райсуд Симферополя» продлил Бекирову арест до 12 августа.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

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Теги: #репрессии#оккупанты