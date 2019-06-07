"Суд" в оккупированном Крыму до 12 августа продлил арест тяжелобольному активисту Бекирову

Эдема Бекирова, задержанного в декабре 2018 года российскими силовиками на админгранице с оккупированным Крымом, обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский райсуд Симферополя» до 12 августа продлил арест тяжелобольному крымскотатарскому активисту, политическому заключенному Эдему Бекирову.

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Об этом адвокат Алексей Ладин сообщил в видеообращении, обнародованном в Facebook активистом и гражданским журналистом Заиром Смедляевым.

"Состоялось очередное продление срока содержания под стражей Эдему Бекирову, инвалиду первой группы. Суд стандартно и предсказуемо принял позицию ФСБ и продлил арест до 12 августа, т.е. еще на два месяца", - сказал адвокат.

Также он добавил, что все доводы защиты не были приняты судом во внимание.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров, которого оккупанты уже полгода держат в СИЗО, может не выдержать еще два месяца ареста.