"Суд" в оккупированном Крыму до 12 августа продлил арест тяжелобольному активисту Бекирову
Подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский райсуд Симферополя» до 12 августа продлил арест тяжелобольному крымскотатарскому активисту, политическому заключенному Эдему Бекирову.
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Об этом адвокат Алексей Ладин сообщил в видеообращении, обнародованном в Facebook активистом и гражданским журналистом Заиром Смедляевым.
"Состоялось очередное продление срока содержания под стражей Эдему Бекирову, инвалиду первой группы. Суд стандартно и предсказуемо принял позицию ФСБ и продлил арест до 12 августа, т.е. еще на два месяца", - сказал адвокат.
Также он добавил, что все доводы защиты не были приняты судом во внимание.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровья.
Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров, которого оккупанты уже полгода держат в СИЗО, может не выдержать еще два месяца ареста.