Рада провалила отставку Климкина

5 июня Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал соответствующее представление президента.

Верховная Рада не поддержала отставку и освобождение от должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты голосовали за два проекта постановления.

За проект постановления под регистрационным № 10367, которым предусматривалось принять отставку Климкина с должности министра иностранных дел Украины, проголосовал лишь 141 народный депутат при необходимом минимуме 226.

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Также парламент не поддержал проект постановления, внесенный президентом Украины, об освобождении Климкина от должности главы МИД. За этот проект постановления проголосовали 137 (при необходимом минимуме 226) народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

5 июня Комитет ВР по иностранным делам поддержал проект постановления о представлении президента об увольнении Климкина.