Россия оставила тяжелое вооружение вблизи линии разграничения - Пайєтт

Об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт написал в Twitter.

"Россия продолжает держать вблизи линии фронта передовые зенитно-ракетные установки, нарушая Минские соглашения", - отметил посол.

Также он добавил, что, "несмотря на заявления о полном отводе тяжелых вооружений, мы подтверждаем, что сепаратисты продолжают удерживать тяжелое оружие у линии фронта".

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Как сообщал УНИАН, Минскими договоренностями от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвод тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

С 00.00 15 февраля на Донбассе объявлены перемирие, а также режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают режим «тишины».

В штабе АТО заявляют, что Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения, однако полностью не отводить технику от линии соприкосновения, пока не получит подтверждения отвода вооружений террористами.

Боевики утверждают, что завершили отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а украинские военные это отрицают, заявляя, что враг перегруппировывает силы, имитируя отвод тяжелого оружия от линии разграничения.

18 марта министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина выполнила все обязательства по отводу тяжелой техники, предусмотренные Минскими договоренностями.