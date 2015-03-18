Штаб АТО заявляет о росте количества провокаций со стороны боевиков

Об этом сообщает Пресс-центр АТО на странице в Facebook.

«Боевики дерзко нарушили Минские договоренности. На Донецком направлении преступники вели огонь из тяжелого вооружения, которое должно быть отведено от линии разграничения», - отмечается в сообщении. Так, в 9.50, 11.25 и 16.25 боевики нанесли танковые удары по Авдеевке. Кроме того, по этому же населенному пункту в 11.50 и 16.00 вела огонь вражеская артиллерия. Позиции сил АТО вблизи шахты Дутовка в 11.50, 15.00 и 17.00 обстреляли из 122-миллиметровых артиллерийских систем, около 14 часов дня - из танка. Также, под огонь из стрелкового оружия и гранатометов попали Опытное и Пески.

Читайте такжеЗа уничтоженный танк боевиков 8 военных получили денежное вознаграждение

На Мариупольском направлении пророссийские наемники дважды из стрелкового оружия и 122-миллиметровых минометов обстреляли наш опорный пункт в районе поселка Широкино.

Вблизи Артемовска бандиты применили стрелковое оружие и гранатометы в направлении поселков Лозовое, Майорск, Кирово.

На Луганском направлении с 6:00 утра и до 19 часов вечера обстрелов не зафиксировано.

По данным штаба, в общем, в течение сегодняшнего дня враг 28 раз нарушил режим прекращения огня: 5 раз применял 122-миллиметровую артиллерию, трижды минометы, четыре раза танки, 23 раза стрелковое оружие и гранатометы.

Также, украинские военнослужащие зафиксировали два пролета БПЛА противника вблизи Мариуполя. Один беспилотник пролетел на высоте 1000 метров в небе на Павлополем. Еще один беспилотник вел разведку над Зарей.