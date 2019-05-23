Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу – его опубликовали в "Урядовом курьере"

Правительству поручено обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов 21 июля.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

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Как сообщает «112 Украина», таким образом указ №303/2019 от 21 мая можно считать вступившим в силу.

"Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в документе.

Зеленский также поручил правительству обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.