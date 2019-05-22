Националисты зажгли под Радой файеры (фото, видео)
Представители партий «ВО «Свобода», «Нацдружины» и «Нацкорпус», которые пикетируют здание Верховной Рады с требованием принять новый закон о выборах, зажгли файеры.
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Как передает корреспондент УНИАН, сразу после выступления представителя «Нацкорпуса» половина участников акции зажгла файеры, выкрикивая националистические лозунги и требования относительно принятия закона.
Сейчас ситуация под зданием парламента спокойная.
Напомним, представители партий ВО «Свобода» и «Нацкорпус» сегодня пикетируют Верховную Раду с требованием принять новый закон о выборах.
Участники пикета требуют от депутатов, в частности, проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.