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Националисты зажгли под Радой файеры (фото, видео)

14:00, 22 мая 2019
Политика
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Под Радой горят файеры / УНИАН

Представители партий «ВО «Свобода», «Нацдружины» и «Нацкорпус», которые пикетируют здание Верховной Рады с требованием принять новый закон о выборах, зажгли файеры.

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Как передает корреспондент УНИАН, сразу после выступления представителя «Нацкорпуса» половина участников акции зажгла файеры, выкрикивая националистические лозунги и требования относительно принятия закона.

УНИАН

Сейчас ситуация под зданием парламента спокойная.

Напомним, представители партий ВО «Свобода» и «Нацкорпус» сегодня пикетируют Верховную Раду с требованием принять новый закон о выборах.

Участники пикета требуют от депутатов, в частности, проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.

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Теги: #Рада#пикет