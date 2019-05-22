Националисты пикетируют Верховную Раду с требованием принятия нового закона о выборах (фото, видео)

Участники пикета требуют от депутатов проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.

Представители партий ВО «Свобода» и «Нацкорпус» пикетируют Верховную Раду с требованием принять новый закон о выборах.

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Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета требуют от депутатов, в частности, проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.

Сейчас под зданием парламента собрались несколько сотен активистов.

Ситуация спокойная, за порядком следят около 30 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Раде проходит экстренное заседание, созванное Зеленским, для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.