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Националисты пикетируют Верховную Раду с требованием принятия нового закона о выборах (фото, видео)

12:58, 22 мая 2019
Общество
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Сейчас под зданием парламента собрались несколько сотен активистов / УНИАН
УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета требуют от депутатов, в частности, проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.

Сейчас под зданием парламента собрались несколько сотен активистов.

Ситуация спокойная, за порядком следят около 30 правоохранителей.

УНИАН
УНИАН

Как сообщал УНИАН, сейчас в Раде проходит экстренное заседание, созванное Зеленским,  для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

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Теги: #Рада#пикет