Националисты пикетируют Верховную Раду с требованием принятия нового закона о выборах (фото, видео)
12:58, 22 мая 2019Общество
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Участники пикета требуют от депутатов проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.
Сейчас под зданием парламента собрались несколько сотен активистов / УНИАН
Представители партий ВО «Свобода» и «Нацкорпус» пикетируют Верховную Раду с требованием принять новый закон о выборах.
УНИАН
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Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета требуют от депутатов, в частности, проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.
Сейчас под зданием парламента собрались несколько сотен активистов.
Ситуация спокойная, за порядком следят около 30 правоохранителей.
УНИАН
УНИАН
Как сообщал УНИАН, сейчас в Раде проходит экстренное заседание, созванное Зеленским, для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
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