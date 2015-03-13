Луценко: Без изменений в пенсионном законодательстве доллар был бы по 150

Об этом поведал лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко в интервью "Украинской правде".

Он рассказал детали согласования госбюджета, когда фракция "Батькивщина" выступала против снятия пенсии с работающих и увеличения спецстажа:

"Как и любой заемщик, МВФ хочет получить свои кредиты обратно. Помешать этому могут две черные дыры украинского бюджета - 20 млрд., дефицит пенсионного фонда и 110 млрд." Нафтогаза". Поэтому мы должны начать хотя бы минимальное сокращение расходов на работающих пенсионеров и перейти от субсидирования нефтегазовых дельцов в пользу адресных субсидий беднейшим слоям населения", - объясняет глава фракции БПП.

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""Батькивщина" за это не голосовала. Я их понимаю. Это было очень трудно. Во фракции БПП тоже было непросто. Оля Червакова даже открыто плакала от отчаяния за пенсионеров".

"Но еще хуже понимать, что если за это не проголосовать - на следующей неделе доллар будет стоить 150 гривен, и это финансовый коллапс, что ведет к неминуемому экономическому и военному поражению".

"Поэтому именно благодаря таким горячим дискуссиям коалиция смогла не только взять на себя это жесткое решение, но и улучшила правительственный вариант реформы. Во-первых, мы перенесли бремя на пенсионеров, работающих в прокуратуре, судах, на госслужбе".

"Во-вторых, мы приняли решение об отмене особого - и несправедливого - порядка начисления пенсий депутатам и госслужащим", - объяснил Луценко.

По словам Луценко, у него складываются нормальные отношения со всеми членами коалиции.

А если возникают какие-то недоразумения: "тогда закрываемся в кабинете и дебатируем, пока из нас не пойдет белый дым...", отметил политик.