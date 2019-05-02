Бизнес-партнер Зеленского: Портнов не в нашей команде и быть в ней не может

Друг Зеленского Сергей Шефир заявил, что Портнов ни разу не был в штабе.

Бизнес-партнер новоизбранного президента Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что экс-глава Администрации Президента времен Януковича не является частью их команды.

Об этом он рассказал в интервью "The Бабель".

"Он ни разу не был в штабе. Если Богдан (Андрей Богдан - юрист "Зе Команды" - УНИАН) с ним общается где-то, допускаю, он может общаться. Но Портнов — точно не наша команда и быть в ней не может", - заявил Шефир.

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Причастность Портнова к финансированию предвыборной кампании Зеленского он объяснил тем, что был создан специальный фонд, в который могли пожертвовать деньги все желающие.

"Да, мы сказали: ребята, кто хочет помогать — вот фонд, вносите деньги по закону. Просто так не приносите, хотя были люди, которые говорили, что готовы помочь финансово. В фонд мог перечислить деньги любой, но я не знаю, кто туда перечислял, у меня нет списка",- рассказал бизнес-партнер Зеленского.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%. Согласно закону о выборах президента, новоизбранный глава государства вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.