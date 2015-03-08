Боевики поздравили Меркель с 8 марта и попросили денег

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на сайты сепаратистов.

«От имени всех мужчин Донбасса поздравляю Вас с Международным женским днем. Желаю Вам и Вашим близким всего наилучшего и прошу Вас обратить внимание на бедственное положение женщин нашей республики. Матери не получают причитающихся им по законам Украины пособий и социальных гарантий. Пенсионерки не могут получить пенсию от Украины - страны, на которую они отработали сполна весь предусмотренный стаж», - написал Пургин.

Читайте такжеКиев готов к диалогу только с избранными на выборах представителями Донбасса - МИД«Прошу Вас нажать на Порошенко и Яценюка и заставить их выполнять законы Украины. Ведь они считают Донбасс территории именно этой страны. Но если для них наша Донецкая народная республика - чужая земля вне закона, а мы, жители Донбасса, враги, которых надо бомбить и морить голодом, то пусть тогда будут последовательны до конца и официально признают нашу независимость от Украины», - добавил Пургин.

В канцелярии германского канцлера эту информацию пока не комментируют.

Ранее в правительстве Украины заявили, что не будут финансировать подконтрольные боевикам территории без гарантий адресности выплат. Пенсии и социальные льготы жителям этих регионов Донбасса обещали выплатить, как только территории перейдут под контроль украинской власти.