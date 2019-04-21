Зеленский анонсировал перезагрузку Минского процесса
22:30, 21 апреля 2019Политика
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Зеленский обещает "идти до конца" в вопросе прекращения огня на Донбассе.
Зеленский рассказал о смене кадров / скрин видео
Лидирующий по предварительным данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский анонсирует перезагрузку Минского процесса и замену в нем кадров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в своем избирательном штабе.
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"Мы будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будет замена кадров. В любом случае, мы будем продолжать именно Минское направление", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что "мы будем идти до конца, чтоб прекратить огонь".
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