Зеленский анонсировал перезагрузку Минского процесса

Зеленский обещает "идти до конца" в вопросе прекращения огня на Донбассе.

Лидирующий по предварительным данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский анонсирует перезагрузку Минского процесса и замену в нем кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

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"Мы будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будет замена кадров. В любом случае, мы будем продолжать именно Минское направление", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что "мы будем идти до конца, чтоб прекратить огонь".